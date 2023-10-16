Як зауважив 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман, гіпотетично окупанти можуть змінити тактику в Авдіївці. Проте все-таки цього не відбудеться через закостенілу систему російського керування.

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Окупанти можуть зробити лише одне

"У них є певні бойові інститути та певні правила. Вони не здатні швидко трансформувати їх в більш сучасні тактики ведення бою. Тому, що вони можуть змінити?!", – зауважив майор запасу ЗСУ.

Утім, за словами Гетьмана, російські загарбники можуть лишень посилити авіаційні удари керованими авіабомбами, яких у ворога поки що достатньо. Натомість з піхотними атаками все навпаки: у росіян спостерігається певний снарядний дефіцит.

Щодо піхотних дій, то навряд вони використовуватимуть щось інше, окрім штурмових груп та м'ясних атак,

– сказав ветеран російсько-української війни.

Гетьман про ситуацію навколо Авдіївки: дивитися відео

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі. За словами Гетьмана, на Авдіївському напрямку є підрозділи "Шторм-Z" та батальйон "Сомалі". Також помічена росгвардія, яка, найімовірніше, робитиме загородзагони чи наводитиме лад серед окупантів. Батальйон "Сомалі" Це терористичне незаконне збройне угруповання, що перебуває в підпорядкуванні терористичної організації "Донецька народна республіка" (ДНР).

Я навіть не знаю, що можна припустити, щоб вони такого новітнього могли вигадати,

– наголосив Олексій Гетьман.

Росіяни штурмують Авдіївку