Ситуация на Авдеевском направлении очень сложная. Хотя враг и несет колоссальные потери, его это не останавливает. Более того, за последние дни значительно возросло количество боевых действий вблизи Авдеевки.

Подробнее о ситуации в эфире телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Таврия" полковник Александр Штупун. Он отметил, что враг активнее применяет дроны-камикадзе, а также авиацию возле Авдеевки, передает 24 Канал.

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Количество боевых столкновений возросло

Зафиксировано 34 боевых столкновения. И что следует отметить, что вторые сутки оккупанты активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений,

– отметил он.

Штупун подробнее рассказал в целом о ситуации в операционной зоне ОВСУ "Таврия". По его словам, за минувшие сутки российские захватчики нанесли 13 авиаударов. Также зафиксировали 61 боевое столкновение и 743 артиллерийских обстрела.

"То есть, как видим, очень активно применяет артиллерию и пытается идти перед пехотой и начал привлекать бронированную технику", – добавил Штупун.

И за все это враг поплатился. По словам спикера, в целом потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки составили 513 человек. Следует понимать, что более половины приходится именно на Авдеевское направление.

Также уничтожили наши военные 45 единиц техники врага. В частности, речь идет о 6 танках, 12 боевых бронированных машинах, 1 средстве ПВО и 5 артиллерийских системах.

Штупун отметил, что среди уничтоженной техники – самоходный миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Его оккупанты хотели использовать, чтобы ударить по нашим укреплениям. К счастью, отметил Штупун, это мощное оружие не столь дальнобойно, если сравнивать с другими артиллерийскими системами. В то же время он отметил, что точно не может рассказать, где именно его превратили в металлолом.

В заключение вспомним актуальную статистику потерь врага, опубликованную утром 7 декабря. В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки на тот свет отправили 1120 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения за кораблем последовали 336 230 российских захватчиков.