Также к Авдеевке сейчас очень усложнена логистика. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Враг давит со всех сторон

Денис Попович отметил, что удерживать фронт на Авдеевском направлении очень сложно, но украинские защитники стойко держатся. Однако ситуация там сложная, продолжаются тяжелые бои.

Враг там давит по всем направлениям: с юга, с севера, в районе Авдеевского коксохима, со стороны Авдеевской промзоны. Сейчас они ищут слабое место. Поэтому ситуация сложная,

– подчеркнул он.

Попович о боях возле Авдеевки: смотрите видео

Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости