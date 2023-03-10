ВСУ оказывают мощное давление на врага в Бахмуте: как изменилась ситуация в городе

На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. Однако за последнюю неделю ситуация сильно изменилась.

После проведения нашей ротации были установлены основные и резервные пути поставки наших войск в Бахмуте. Это и пути, по которым может проходить ротация, и пути, которые помогают поставлять туда все необходимое, в частности, боеприпасы. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Противник теряет боеспособность

По словам военного эксперта, благодаря удачным контратакам, что стоили нам очень дорого, были отражены северный и южный фланги, которыми россияне пытались окружить Бахмут. Восточная часть города полностью разрушена, целесообразности и возможности вести активные оборонительные действия нет.

После этого мы отступили за реку, вытеснили врага с флангов и, что очень важно, выровняли линию фронта. Это позволяет эффективнее вести оборонные действия,

– заметил Крамаров.

Также было стянуто большее количество артиллерии, чтобы вокруг Бахмута мы могли удерживать врага под огневым контролем и не давать ему проходить. На это в своих пабликах жаловались представители ЧВК "Вагнер", мол, ВСУ очень активно и точно накрывают артиллерийским огнем.

Тот факт, что этим занимается генерал Александр Сырский еще раз подчеркивает важность этого оборонительного рубежа. На самом деле, не погода сейчас влияет на украинское контрнаступление. Он зависит прежде всего от потери боеспособности нашим врагом,

– подчеркивает военный эксперт.

А утрата его боеспособности, продолжает он, происходит именно в эти минуты. В частности, речь идет о Бахмуте, направлении Кременная – Сватово, Авдеевке, под которой враг активизировался и пытается вести штурмовые действия, однако мы ведем удачную оборону.

"Крепость Бахмут имеет для нас и большое символическое значение. Мы перешли от позиционной к активной обороне, которая предусматривает тактические штурмовые контратаки ежедневно со стороны ВСУ, тем самым мы создаем большое давление и, возможно, предпосылки для того, чтобы не дать даже отступить войскам противника, когда у них иссякнет наступательный потенциал", – подытожил Крамаров.

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