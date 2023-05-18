Генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что сейчас у России уже нет сил проводить активные наступательные операции. Он отметил, что оккупанты не способны наступать на только широким фронтом, а даже в Бахмуте.

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Путин лично бросил войска

Вагнеровцы пытаются продвигаться и с помощью РСЗО "Смерч" уничтожают здания, где находятся наши бойцы. Но они маневрируют и защищают, хоть и часть Бахмута.

Нашим командованием была выбрана правильная тактика – проведение обходных и фланговых ударов возле Бахмута в разных направлениях – западном, южном, северном. Продвижение в разных форматах имеется на 500 метров, 1700 метров. И в некоторых местах – до 2 километров,

– подчеркнул он.

И это уже тактический уровень контрнаступления. Но это локальный уровень, хотя он имеет очень важное значение.

Владимир Путин лично бросил в Бахмут войска, которые сегодня готовы обеспечить захват города и подготовить дальнейшую наступательную операцию. Но этот формат не реализуется,

– уверен Маломуж.

Вагнеровцы пытаются доказать, что у них есть сила захватить Бахмут. Однако украинские силы бьют по флангам вооруженных сил и спецназа России. И уже даже главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин говорит о том, что "сыпятся фланги".

Более того, существует угроза не только окружения, но и уничтожения вагнеровцев, пытающихся совершать штурмовые действия в самом Бахмуте.

Николай Маломуж о перспективах контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Переломные элементы в войне

Однако это еще не активная контрнаступательная операция ВСУ. Этот формат еще в перспективе. Но переломные элементы в системе борьбы с противником уже намечаются.

Мы не только отбрасываем врага, а уже проводим операции, которые заставляют задуматься не только российский спецназ, убегающий из Бахмута, а также вагнеровцев – самых эффективных на Бахмутском направлении,

– отметил генерал армии.

Пригожин не зря кричит, что там оголяются фланги. Это указывает на то, что и у него нет перспектив. И он опасается реального окружения и потери наработанных позиций, а возможно системного наступления.

"Это предпосылки к тактическому контрнаступлению, которые могут привести к масштабной наступательной операции", – предположил Николай Маломуж.

Важно! Евгений Пригожин обратился к главе минобороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба России Валерию Герасимову с просьбой удержать фланги в Бахмуте. Ведь подразделения минобороны отошли на 570 метров, и если этого не сделать, фланги "посыпятся".

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