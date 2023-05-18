Генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що зараз Росія вже немає потуги проводити активні наступальні операції. Він зазначив, що окупанти не здатні наступати на тільки широким фронтом, а навіть в Бахмуті.

Читайте також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Путін особисто кинув війська

Вагнерівці намагаються просуватись та завдяки РСЗВ "Смерч" нищать будівлі, де перебувають наші бійці. Але вони маневрують та захищають, хоч і частину Бахмута.

Нашим командуванням була вибрана правильна тактика – проведення обхідних і флангових ударів біля Бахмута в різних напрямках – західному, південному, північному. Просування в різних форматах є на 500 метрів, 1700 метрів. І в деяких місцях – до 2 кілометрів,

– підкреслив він.

І це вже тактичний рівень контрнаступу. Але це локальний рівень, хоча він має надзвичайно важливе значення.

Владімір Путін особисто кинув в Бахмут війська, які сьогодні готові забезпечити захоплення міста і підготувати подальшу наступальну операцію. Але цей формат не реалізується,

– впевнений Маломуж.

Вагнерівці намагаються доказати, що вони мають потугу захопити Бахмут. Проте українські сили б'ють по флангах збройних сил і спецназа Росії. І вже навіть ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин говорить про те, що "сиплються фланги".

До того ж існує загроза не тільки оточення, але й знищення вагнерівців, які намагаються здійснювати штурмові дії в самому Бахмуті.

Микола Маломуж про перспективи контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Переломні елементи у війні

Однак це ще не активні контрнаступальна операція ЗСУ. Цей формат ще в перспективі. Але переломні елементи в системі боротьби з ворогом вже намічаються.

Ми не тільки відкидаємо ворога, а вже проводимо операції, які змушують задуматись не лише російський спецназ, який тікає з Бахмута, а також вагнерівців, які вважаються найефективнішими на Бахмутському напрямку,

– відзначив генерал армії.

Пригожин не дарма кричить, що там оголяються фланги. Це вказує на те, що й у нього перспектив немає. І він боїться реального оточення і втрати напрацьованих позицій, а можливо системного наступу.

"Це передумови до тактичного контрнаступу, які можуть привести до масштабної наступальної операції", – припустив Микола Маломуж.

Важливо! Євгеній Пригожин звернувся до глави міноборони Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Росії Валєрія Герасимова з проханням утримати фланги в Бахмуті. Адже підрозділи міноборони відійшли на 570 метрів, і якщо цього не зробити, фланги "посиплються".

Що відбувається в Бахмуті: важливе