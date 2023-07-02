Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что украинские силы двигаются в районе Бахмута, ежедневно преодолевая сотни метров, – от посадки до посадки, от укрепления до укрепления россиян. В таком режиме "выгрызания" линии обороны они выдавливают или ликвидируют врага.

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Военный эксперт подчеркнул, что на Бахмутском направлении украинские силы двигаются в 3 стороны.

Первое направление: север

ЗСУ продвигаются севернее Бахмута в сторону Красной Горы через Берховку на пересечение дорог из Бахмута на Северск и из Дебальцево на Славянск.

После того как наша артиллерия возьмет под свой контроль пересечение этих дорог, у россиян возникнет проблема с обеспечением своих войск на севере – у трассы Бахмут – Северск. Им даже придется перейти на правый берег реки Бахмутки,

– отметил полковник запаса ВСУ.

В районе Соледара также навстречу украинским войскам, которые идут от Бахмута на Соледар, продвигаются от Северска и Белогоровки наши части. Там проводятся оперативно-тактические мероприятия для того, чтобы вдоль этой трассы попытаться выдавить россиян на правый берег реки Бахмутки.

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Второе направление: юг

На юге Бахмута украинские силы двигаются в сторону Клещиевки. Там было занято несколько новых позиций за последние несколько дней. Вокруг Клещиевки расположено несколько господствующих высот. Когда украинские силы займут их, это позволит на юге контролировать Бахмут. После выхода на Берховку и Клещиевку украинские защитники смогут держать Бахмут в оперативном окружении.

"А дальше ВСУ будут выдавливать или ликвидировать оккупантов – зависит от того, как больше им понравится. Если им надоест терять по 2 – 3 роты в сутки, они отойдут от Бахмута. И таким образом можно будет освободить по крайней мере левобережный Бахмут", – подчеркнул Свитан.

Роман Свитан рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

Третье направление: на Горловку

Также от Бахмута движение с положительной динамикой в сторону Горловки. Украинские силы уже подошли к Курдюмовке вдоль водовода, который идет из Временного Яра на Горловку. И дальнейшее движение позволит выйти на саму Горловку.

"Постоянная положительная динамика продвижения ВСУ дает право утверждать, что в районе Бахмута украинские силы перехватили стратегическую инициативу по наступательным действиям", – подчеркнул Роман Свитан.

Что происходит на Бахмутском направлении