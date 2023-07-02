Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що українські сили рухаються в районі Бахмута, щодня долаючи сотні метрів, – від посадки до посадки, від укріплення до укріплення росіян. В такому режимі "вигризання" лінії оборони вони видавлюють або ліквідують ворога.
До теми Бахмут за крок до оперативного оточення: фронтове зведення від Світана
Військовий експерт наголосив, що на Бахмутському напрямку українські сили рухаються в 3 сторони.
Перший напрямок: північ
ЗСУ просуваються на північ від Бахмута у бік Красної Гори через Берхівку на перетин доріг з Бахмута на Сіверськ і з Дебальцевого на Слов'янськ.
Після того як наша артилерія візьме під свій контроль перетин цих доріг, у росіян виникне проблема з забезпеченням своїх військ на півночі – біля траси Бахмут – Сіверськ. Їм навіть доведеться перейти на правий берег ріки Бахмутки,
– відзначив полковник запасу ЗСУ.
В районі Соледара також на зустріч українським військам, які йдуть від Бахмута на Соледар, просуваються від Сіверська та Білогорівки також наші частини. Там проводяться оперативно-тактичні заходи для того, щоб вздовж цієї траси спробувати видавити росіян на правий берег ріка Бахмутки.
Другий напрямок: південь
На півдні Бахмута українські сили рухаються у бік Кліщіївки. Там було зайнято декілька нових позицій за останні пару днів. Довкола Кліщіївки розташовано кілька панівних висот. Коли українські сили займуть їх, це надасть можливість на півдні контролювати Бахмут. А після виходу на Берхівку та Кліщіївку українські захисники зможуть тримати Бахмут в оперативному оточенні.
"А далі ЗСУ будуть видавлювати чи ліквідувати окупантів – залежить від того, як їм більше подобається. Якщо їм набридне втрачати по 2 – 3 роти на добу, вони відійдуть від Бахмута. І у такий спосіб можна буде звільнити принаймні лівобережний Бахмут", – наголосив Світан.
Роман Світан розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Третій напрямок: на Горлівку
Також від Бахмута є рух з позитивною динамікою у бік Горлівки. Українські сили вже підійшли до Курдюмівки вздовж водовода, якій йде з Часова Яра на Горлівку. І подальший рух надасть можливість вийти на саму Горлівку.
"Постійна позитивна динаміка просування ЗСУ надає право стверджувати, що в районі Бахмута українські сили перехопили стратегічну ініціативу по наступальних діях", – наголосив Роман Світан.
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- В американському Інституті вивчення війни зазначають, що росіяни невдовзі мають зіткнутися з важкою ситуацією на Бахмутському напрямку. Вони вже перекинули сили з Лиманського напрямку в Бахмут. А через активне просування українських захисників, їм доведеться знімати ресурси з інших ділянок фронту і перекидати в Бахмут, щоб посилитись.
- В Бахмуті більше немає підрозділів ПВК "Вагнера". Проте речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що поблизу міста воює потужне угруповання окупантів у до 50 тисяч. Воно складається з десантників, піхотних підрозділів, військ тероборони, бойового армійського резерву, так званого "Барса" та частини підрозділів невеликих ПВК.
- Водночас російські пропагандисти після невдалого заколоту Євгенія Пригожина почали дискредитувати його ПВК "Вагнера". Порівнюючи "звільнення" Маріуполя та Бахмута, пропагандисти принизили значення вагнерівці у звільненні останнього. Мовляв, ПВК "Вагнера" знадобилося 224 дні, щоб "звільнити" Бахмут з 72-тисячним населенням. Проте Маріуполь з населенням 425 тисяч осіб росіяни захопили без участі найманців за 71 день.