Навколо Бахмута, який окупанти не змогли взяти майже протягом року, українські військові зараз завойовують панівні висоти, аби взяти місто в оперативне оточення. Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чому затихли ракетні атаки

В ніч на 30 червня ворог випустив по Україні 13 дронів-камікадзе, Повітряні сили України збили 10 з них. Удар був націлений на південні області. Ракетних атак не було зафіксовано з моменту удару двома балістичними ракетами по Краматорську. Тоді Служба безпеки України оперативно вирахувала коригувальника вогню, який був завербований через соцмережі.

Світан припустив, що навіть росіяни не очікували таких масштабних наслідків від свого удару, адже відомо загалом про 12 загиблих того трагічного дня. Але завдання, яке ставилося перед російськими спецслужбами, не було виконано, і тепер окупанти почнуть перевіряти всіх агентів, які перебувають на території України. Після коригування та зміни будуть завдавати повторних ударів.

Після того, як СБУ ухвалили рішення ще детальніше перевіряти підозрілих осіб, було виявлено ще кількох агентів Кремля. Натомість росіяни після перегрупування та перевірки своїх поплічників знову продовжать ракетний терор.

Детальне зведення від Романа Світана: дивитись відео

Переміщення ПВК "Вагнера"

На півночі Білорусі вагнерівці будують свої табори. Це видно на супутникових знімках. Також мешканцям півночі Сумської області порадили евакуюватися в глибину регіону. Однак полковник запасу пояснив, що це пов’язано скоріше загрозою зі сторони Росії, по області працює армійська артилерія, міномети, КАБи тощо і завдають значних збитків і руйнувань.

До того ж скоро українська армія буде активно просуватися вглиб фронту, і росіяни, аби розтягти ЗСУ, інтенсивніше обстрілюватимуть прикордонні з Росією області.

Зі супутникових знімків не видно, що ці табори будуються під "Вагнера". Це просто табори, які зводять під якусь програму, поки що переміщення вагнерівців до Білорусі не помічено. Ні розвідка цього не бачить, ніхто цього не підтверджує з білорусів,

– зауважив Світан.

Основна частина ПВК "Вагнера" повернулася на окуповані частини України, звідти найближчим часом вони будуть відправленні на інші відтинки фронту після того, як підпишуть контракти з міноборони.

Успіхи ЗСУ на Сході

На Сході українські сили оборони просунулися до Берхівки та Кліщіївки, це так звані висоти над Бахмутом. Навколо Бахмута є 3 стратегічні висоти – Часів Яр, де зараз перебувають ЗСУ, Кліщіївка та Берхівка.

Коли ЗСУ на двох останніх закріпляться, тоді будуть підтягнуті батареї, вони зможуть контролювати підходи до Бахмута, а це означає повне оперативне оточення міста. За ним наступить знищення ворожого війська.

Будемо розстрілювати Бахмутський гарнізон, як в тирі. Вони будуть боятися перебігти з одного місця до іншого,

– додав військовий аналітик.

Просування на Півдні

На півдні в ЗСУ зафіксовані просування від Великої Новосілки в сторону Старомлинівки. Сьогодні сталася чергова "бавовна" в Бердянську. З-під Оріхового українські захисники можуть працювати ракетами Storm Shadow, які здатні бити на відстань до 120 кілометрів. Імовірно, був пошкоджений армійський склад боєприпасів.

Також на Півдні зафіксовані суттєві просування в бік Роботиного. Супутникові знімки показують, що в Токмаку росіяни зробили штучну дамбу, аби в разі чого затопити місто. Дзеркало води з одного боку може ставати хорошою оборонною лінією. Натомість після його відкриття чи підриву, зносить частини, які розміщені нижче дамби. Але ефект буде короткостроковим.

Від російських загонів "Шторм Z" з'являються повідомлення, що на Запорізькому напрямку село Приютне повністю розбили, зі 150 осіб залишилося 20. Їх не годують, не дають зброї, і кидають буквально на лінію зіткнення голими й босими.

Імовірно, це колишні ув'язнені, яких росіяни вирішили не годувати в тюрмах, перекинути на територію України, аби вона їх тримала в своїх тюрмах, зіронізував Світан. Крім стрілкового, іншого озброєння їм не дають, їх використовують на передовій як живу силу, яку не шкода. Вони не навчені, тому відстрілюють одразу боєприпаси, а далі не мають чим захищатися і гинуть.