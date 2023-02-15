Мы держим не сам город, – полковник ВСУ объяснил важность обороны Бахмута

Российские оккупанты более полугода безуспешно пытаются захватить Бахмут Донецкой области. ВСУ не покинут город, потому что защита Бахмута – это еще и удержание рубежа от Угледара до Купянска.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, противнику не удастся выйти на границы Донецкой области.

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Бахмут – мощное укрепление района

Свитан отметил, что оборона Бахмута удерживает рубеж обороны от Угледара до Купянска. Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что город мощно укрепляет район.

"Вытянут с северо-востока на юго-запад вдоль реки Бахмут. От запада Бахмута начинаются холмы. Сверху нависает тот же Часов Яр. Укрепление района очень мощное. Это хороший полигон для уничтожения российских войск", – убежден он.

Военный эксперт отметил, что россияне уже более полугода не могут вытолкнуть украинских военных из города, окружить Бахмут в оккупантов тоже не получится. Свитан говорит, что сейчас враг борется за Прасковеевку и Красную Гору.

"У них это не получается, потому что Парасковеевка и Красная Гора расположены под огневым контролем нашей артиллерии, которая расположена на левом берегу реки Бахмутки и на холмах западнее реки", – отметил полковник.

Также, как говорит Роман Свитан, россияне не могут обойти Бахмут с юга, потому что уперлись в систему обороны вдоль шоссе из Константиновки в Бахмут. Эту дорогу ВСУ используют как укрепление района.

Мы удерживаем не город, не населенный пункт, не точку на местности. Здесь очень хорошее укрепление района. Пока оно будет держаться, пока не будут перерезаны логистические цепочки, через которые снабжается Бахмут, нет смысла из него выходить,

– подчеркнул военный эксперт.

Роман Свитан считает, что сейчас нет оснований для выхода украинских бойцов из Бахмута. Он убежден, что захватчики не пройдут дальше и не добьются цели выйти на границы Донецкой области.

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