Эпицентр атак врага: в ВСУ назвали главную задачу в Бахмуте

Город Бахмут Донецкой области остается эпицентром атак российских оккупантов. Сейчас идет оборонная операция на этом направлении, главная задача ВСУ – максимально ослабить врага.

Об этом в эфире 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинские бойцы достойно дают отпор врагу и активно уничтожают захватчиков.

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У россиян огромные потери

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении оккупанты атаковали населенные пункты Ягодное, Хромово, Орехово-Василевку и, конечно, Бахмут. За сутки враг совершил 191 обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня

Также на этом направлении произошло 31 боевое столкновение. В районе непосредственно Бахмута враг совершил 65 обстрелов разными типами артиллерии и 10 боевых столкновений,

– сообщил он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что в боях на Бахмутском направлении украинские защитники ликвидировали 270 оккупантов, 291 – был ранен, а один попал в плен.

Кроме того, по информации Сергея Череватого, был уничтожен танк Т-72, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 6 полевых складов с боекомплектом и бомбардировщик.

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Главная задача ВСУ

Как заверил Череватый, ВСУ удастся прогнать россиян с Бахмутского направления. Однако сейчас идет оборонная операция на этом направлении. Главная задача ВСУ – максимально ослабить и обескровить врага, уничтожить его боевой потенциал.

"Это именно тот плацдарм, который позволит тем, кто готовится сейчас осваивать новую технику, сформировать боеспособный резерв с мощной атакующей техникой, в частности танками Leopard, Challenger, боевыми машинами Bradley, Marder", – сказал он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что украинские военные обязательно пойдут в наступление. Но когда Генштаб примет такое решение, то не будет анонсировать, ведь это должен быть сюрприз для оккупантов.

ВСУ усиливаются современным оружием

Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении ЧВК "Вагнер" остается главной силой россиян, которая атакует наши позиции. У них большие потери, поэтому усиливаются подразделениями регулярных войск, в том числе воздушно-десантными.

Как утверждает представитель Восточной группировки войск ВСУ, украинские военные возле Бахмута применяют мощные средства поражения против российских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Если используют ракеты, то, подлетев к переднему краю, выпускают неуправляемые ракеты, максимально быстро уходят из зоны поражения наших средств обороны,

– говорит Череватый.

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