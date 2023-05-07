Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас россияне находятся в обороне, это защитная стратегия.
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Бахмут для россиян – спасительная соломинка
Мусиенко отметил, что сейчас ВСУ в Бахмуте находятся в обороне. Он подчеркнул, что Россию устраивает ситуация в городе.
То, что происходит в Бахмуте, Россию вполне устраивает. Россияне до сих пор хватаются за Бахмут, как за спасительную соломинку для себя. Они думают, что Украина будет перемещать туда резервы, которые не могут быть привлечены для контрнаступления ВСУ,
– считает он.
По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, изменить ход боевых действий в Бахмуте и на Востоке может контрнаступление ВСУ.
Мусиенко о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Россия хочет оттянуть контрнаступление ВСУ
Как утверждает Александр Мусиенко, в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке россияне находятся в обороне. Таким образом они пытаются оттянуть контрнаступление ВСУ.
"Эти действия направлены на вытягивание наших войск, чтобы как можно больше наших бойцов находилось именно там. Это такая защитная стратегия россиян, которые пытаются оттягивать таким образом, как они думают, наше контрнаступление", – объяснил обозреватель.
Он добавил, что оборонные действия состоят не только в том, чтобы защищать какой-то участок, но и в том, чтобы вытягивать наши силы именно на эти направления и не давать проводить наступательные действия на других.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия сейчас изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи оккупанты стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.
- Маляр подчеркнула, что наши военные не дают захватчикам прорвать оборону. Так, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов ЧВК "Вагнер".
- Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров заявили, что в Бахмуте сменятся оккупационные войска. Вместо вагнеровцев планируют прийти кадыровцы. В Институте изучения войны считают, что Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить минобороны России и регулярные российские войска неэффективными, возложить вину за любые неудачи России в районе Бахмута на министерство.
- Минобороны России еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова о Бахмуте. Так что есть подозрение, что для ведомства это было неожиданно и невыгодно. У российских сил, вероятно, нет резервов, которые они могли бы направить в Бахмут вместо вагнеровцев.
- Напомним, что 5 мая Пригожин заявил, что 10 мая он якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". Эксперты, аналитики и западные СМИ ранее призывали не верить Пригожину.