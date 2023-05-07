Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз росіяни перебувають в обороні, це їхня захисна стратегія.

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Бахмут для росіян – рятівна соломинка

Мусієнко зазначив, що зараз ЗСУ у Бахмуті перебувають в обороні. Він підкреслив, що Росію влаштовує ситуація у місті.

Те, що відбувається у Бахмуті, Росію цілком влаштовує. Росіяни досі хапаються за Бахмут, як за рятівну соломинку для себе. Вони думають, що Україна буде переміщувати туди резерви, які не можуть бути залучені для контрнаступу ЗСУ,

– вважає він.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, змінити хід бойових дій у Бахмуті та на Сході загалом зможе контрнаступ ЗСУ.

Мусієнко про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Росія хоче відтягнути контрнаступ ЗСУ

Як стверджує Олександр Мусієнко, у Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці росіяни перебувають в обороні. У такий спосіб вони намагаються відтягнути контрнаступ ЗСУ.

"Ці дії, які спрямовані на витягування наших військ, щоб якомога більше наших бійців перебувало саме там. Це така захисна стратегія росіян, які намагаються відтягувати у такий спосіб, як вони думають, наш контрнаступ", – пояснив оглядач.

Він додав, що оборонні дії полягають не тільки в тому, щоб захищати якусь ділянку, а в тому, щоб витягувати наші сили саме на ці напрямки і не давати проводити наступальні дії на інших.

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