Об этом в эфире 24 Канала рассказал лейтенант ВСУ, заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко. По его словам, одна позиция в городе может 5 раз в сутки переходить из рук в руки.

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В Бахмуте идут тяжелые бои

Назаренко отметил, что бойцы 4 бригады Нацгвардии продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута и даже не замечают времени суток. Россия круглосуточно атакует наших военных.

Каждый час, едва ли не каждую минуту враг продолжает наступление, ведет штурмовые действия по всем направлениям. Это хаотичные артиллерийские обстрелы. Также аэроразведка. Они сейчас активно применяют РЭБ, которым пытаются подавить наши БПЛА,

– подчеркнул он.

Заместитель командира батальона "Свобода" подчеркнул, что очень напряженная ситуация на севере и северо-западе от Бахмута. Военные пытаются держать трассу Константиновка – Бахмут. ВСУ делают невозможное.

"Не только сдерживают окупантов, но и пробуют контратаковать. На той или иной позиции пытаются продвигаться и отвергать врага. Иногда выходит, что одна позиция может до 5 раз в сутки переходить из рук в руки. Чрезвычайно быстрый темп", – сказал лейтенант.

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Россия терпит позорные поражения

Владимир Назаренко отметил, что захватчики несут большие потери на поле боя. Враг пугал, что весной захватят Киев, но не могут взять небольшой город.

"Весь винегрет сил окупантов там применяется. Силами ППК "Вагнер" они не смогли взять до Нового года и опозорились. К этому городу, который едва насчитывает 100 тысяч населения в мирные годы, сейчас приковано внимание всего мира", - говорит военный.

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