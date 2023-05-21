Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что заявления Пригожина – ИПСО. В своих видеообращениях он говорит одно, а делает совсем другое.

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Цирк на публику

Сейчас вагнеровцы небольшими группами пытаются выйти из Бахмута в сторону Горловки, где они создают собственный лагерь.

В то же время в город заходит 1-й корпус так называемой "ЛДНР", который уже считается частью российской армии и подчиняется министерству обороны страны-агрессора.

Также перебрасываются в Бахмут линейные российские части. Они пытаются удержаться на высотах вокруг Бахмута.

С этих высот украинские силы сбросят их в сторону реки Бахмутки в ближайшее время. Они также пополнят войска, которые инфильтрируются в Бахмут,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он отметил, что заявления Пригожина – это цирк на публику. А на самом деле вагнеровцы уже отходят небольшими группами, и завершится это 25 мая.

Роман Свитан предположил, удастся ли ЧВК "Вагнера" выйти из Бахмута до 25 мая: смотрите видео

Знаем все маршруты отхода

"Однако при отходе вагнеровцев украинские силы обороны будут их прекрасно видеть. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский знает все маршруты их отхода. Наша артиллерия сейчас до них достает, и мы потихоньку их отминусуем", - заметил военный эксперт.

В то же время местонахождение ЧВК "Вагнера" также контролируется украинскими военными.

"Если там накопится их критическая масса, то туда пара HIMARS прилетит. И там их добьем. Просто так их не выпустим из Бахмута", – отметил Роман Свитан.

Обратите внимание! Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз "взял Бахмут". Об этом он заявил 20 мая, а также добавил, что еще раз выведет вагнеровцев из города. Но в этот раз на их позиции придут не кадыровцы, а регулярные войска России.

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