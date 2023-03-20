Об этом 24 Каналу рассказал командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский. По его словам, украинские военные продолжают сдерживать оккупантов в Бахмуте. Бои идут не только за каждую улицу в городе, но и каждый домик в частном секторе.

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В Бахмуте идет непосредственно отбитие каждой улицы, каждого переулка. Это положительная динамика, когда воины выбивают врага частично даже из промзоны или какой-то части частного сектора и закрепляются наблюдательными пунктами. Это все – положительная динамика,

– отметил Ярославский.

Каждому воину в Бахмуте должны ставить памятники после войны

Как отметил Ярославский, сейчас вообще речь не идет о контрнаступлении на десятки километров на Бахмутском направлении. Главная задача – не пропустить врага ни на метр вглубь города. И продолжать отбивать в оккупантов переулки и улицы.

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Оккупанты уже месяцами не могут захватить Бахмут. И это очень хорошо.

То, что враг не может взять город столько времени, это и есть положительная динамика. Каждый воин, там погибший; который там находится… Этим людям нужно после войны памятники ставить,

– подчеркнул военный.

Какая ситуация в Бахмуте: коротко