Об этом 24 Каналу рассказал командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский. По его словам, украинские военные продолжают сдерживать оккупантов в Бахмуте. Бои идут не только за каждую улицу в городе, но и каждый домик в частном секторе.
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В Бахмуте идет непосредственно отбитие каждой улицы, каждого переулка. Это положительная динамика, когда воины выбивают врага частично даже из промзоны или какой-то части частного сектора и закрепляются наблюдательными пунктами. Это все – положительная динамика,
– отметил Ярославский.
Каждому воину в Бахмуте должны ставить памятники после войны
Как отметил Ярославский, сейчас вообще речь не идет о контрнаступлении на десятки километров на Бахмутском направлении. Главная задача – не пропустить врага ни на метр вглубь города. И продолжать отбивать в оккупантов переулки и улицы.
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Оккупанты уже месяцами не могут захватить Бахмут. И это очень хорошо.
То, что враг не может взять город столько времени, это и есть положительная динамика. Каждый воин, там погибший; который там находится… Этим людям нужно после войны памятники ставить,
– подчеркнул военный.
Какая ситуация в Бахмуте: коротко
- Российские оккупанты еще с августа 2022 года пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Украинские военные до сих пор сдерживают врага.
- Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, россияне по сути тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Они по инерции совершают несколько десятков атак ежедневно и несут значительные потери.
- По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, украинские защитники продолжают вести эффективную оборону. Россияне не осуществили ни оперативное, ни тактическое окружение Бахмута.