Про це 24 Каналу розповів командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, українські військові продовжують стримувати окупантів у Бахмуті. Бої йдуть не лише за кожну вулицю у місті, але й за кожен будиночок у приватному секторі.

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В Бахмуті йде безпосередньо відбивання кожної вулиці, кожного провулку. Це – позитивна динаміка, коли воїни вибивають ворога частково навіть з промзони чи якоїсь частини приватного сектора і закріпляються спостережними пунктами. Це все – позитивна динаміка,

– зазначив Ярославський.

Кожному воїну у Бахмуті маємо ставити пам'ятники після війни

Як наголосив Ярославський, зараз взагалі не йдеться про контрнаступ на десятки кілометрів на Бахмутському напрямку. Головне завдання – не пропустити ворога ні на метр вглиб міста. Та продовжувати відбивати провулки й вулиці.

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Окупанти вже місяцями не можуть захопити Бахмут. І це дуже добре.

Те, що ворог не може взяти місто стільки часу, це і є позитивна динаміка. Кожен воїн, який там загинув; який там перебуває… Цим людям потрібно після війни пам'ятники ставити,

– підкреслив військовий.

Яка ситуація в Бахмуті: коротко