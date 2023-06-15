Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его словам, российские оккупанты понимают, что украинские военные контратакуют.

Читайте также На Бахмутском направлении уменьшилась активность врага и мы этим воспользовались, – Череватый

"Все заминировано. Дроны врага круглосуточно охотятся с неба на наши позиции. Артиллерия, авиация – все работает исключительно на оборону. Никаких штурмовых действий по нашим участкам фронта он не проводит", – заметил он.

"Легкой прогулки" нет

Ярославский отметил, что к северу от Бахмута против ВСУ воюет регулярная российская армия с опытом и мобилизацией. Наемники ЧВК "Вагнера" действительно покинули это направление. Кадыровцев нет, разве что на окраинах города как заградительные отряды. Такая же ситуация к югу от Бахмута.

"Легкой прогулки" нет, мы продвигаемся шаг за шагом. У нас все получится, мы вернем Бахмут. Я считаю, что мы возьмем его полностью в фактическое окружение. Никто не отступает, все понимают, за что идут,

– сказал военный.

Командир подразделения подчеркнул, что нельзя недооценивать врага. Российские захватчики настроены на долгую борьбу, усовершенствуют свое вооружение. "Российская военная элита" работает, она еще не уничтожена.

В то же время, как подчеркнул Денис Ярославский, россияне охотно сдаются в плен. Речь идет о регулярных российских войсках.

Ситуация в Бахмуте: последние новости