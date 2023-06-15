Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, російські окупанти розуміють, що українські військові контратакують.

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"Все заміновано. Дрони ворога цілодобово полюють з неба на наші позиції. Артилерія, авіація – все працює виключно на оборону. Жодних штурмових дій по наших ділянках фронту він не проводить", – зауважив він.

"Легкої прогулянки" нема

Ярославський зазначив, що на півночі від Бахмута проти ЗСУ воює регулярна російська армія з досвідом та мобілізовані. Найманці ПВК "Вагнера" дійсно покинули цей напрямок. Кадирівців нема, хіба на околицях міста як загороджувальні загони. Така ж ситуація на південь від Бахмута.

"Легкої прогулянки" нема, ми просуваємось крок за кроком. У нас все вийде, ми повернемо Бахмут. Я вважаю, що ми візьмемо його повністю у фактичне оточення. Ніхто не відступає, усі розуміють, за що йдуть,

– сказав військовий.

Командир підрозділу наголосив, що не можна недооцінювати ворога. Російські загарбники налаштовані на довгу боротьбу, вдосконалюють своє озброєння. "Російська військова еліта" працює, вона ще не знищена.

Водночас, як підкреслив Денис Ярославський, росіяни охоче здаються у полон. Мовиться про регулярні російські війська.

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