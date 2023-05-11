Российское наступление захлебывается: как ВСУ перехватывают инициативу в Бахмуте

Российские оккупанты продолжают нести сокрушительные потери в Бахмуте. Более того, главнокомандующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в результате успешной контратаки украинских Вооруженных Сил на некоторых участках враг отошел на 2 километра.

Дело в том, что происходит достаточно объективный процесс – истощаются российские войска. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Противник захлебывается

Все это "масштабное и большое наступление" россиян на Востоке преследовало цель: вытащить украинские боеспособные группировки, чтобы заблокировать их или разгромить, а также – захватить Донецкую область. Ни один из этих планов не выполняется и, очевидно, не будет выполнен.

"Но они продолжают упорно штурмовать позиции, потому что приказа отходить на самом деле не было и вряд ли он будет. Даже если они все будут гибнуть, приказ будет только идти вперед", – убежден военный эксперт.

Из-за того, что захватчики истощаются, их наступление захлебывается, а украинские войска могут пользоваться ситуацией, иногда давать встречный бой и перехватывать инициативу. Так, ВСУ дают врагу достичь поставленных целей и улучшают тактическое положение под Бахмутом.

Вагнеровцы очень много людей потеряли, их штурмовики не могут продолжать атаки такими темпами, как раньше, позиции российских войск действительно порой не удерживают фланги. Это дает возможность нашим силам осторожно и пошагово продвигаться,

– отметил Александр Мусиенко.

По его словам, с конца прошедшей и начала этой недели российские войска постоянно шли в активные наступательные действия.

"Они бросали огромные силы на штурм Бахмута. Нашим силам удалось не просто отразить атаки, но и улучшить тактическое положение и отвергнуть врага. Это важный результат", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Мусиенко о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Что означают заявления Кадырова

Рамзан Кадыров стал заявлять, что его боевики будут направляться под Бахмут. Конечно, он делает это не для того, чтобы идти штурмовиками в первой линии и гибнуть в большом количестве. Это нужно ему для того, чтобы формировать заградотряды и не давать распространяться дезертирству, которое действительно есть и может набирать все больше оборотов.

Подразделения русских войск слушают Пригожина и других, мол, их предали и "кинули". Это тоже на них влияет.

К тому же в подавляющем большинстве на них влияют ВСУ, которые давят достаточно мощно, уничтожая их позиции и боекомплекты. В таких условиях очень сложно воевать и держать линию фронта. А приказа отходить нет. Приказ – "стоять до последнего",

– акцентирует Мусиенко.

Но стоять до последнего готовы не все, и это уже четко прослеживается. Скорее всего, туда собираются перебрасывать кадыровцев, чтобы формировать загоны отряды. Они фактически будут контролировать российских солдат, чтобы те не отходили. Они будут держаться под угрозой физической расправы, карцера или даже смерти.

"Дисциплина сейчас довольно серьезно прихрамывает. Но возможен и другой сценарий. Все эти люди могут начать объединяться вокруг Пригожина, и мы будем наблюдать "поход на Москву", как у Муссолини когда-то был "Поход на Рим". Поэтому туда сейчас направляют росгвардейцев и кадыровцев, что бы предотвратить это", – подытожил военный эксперт.

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