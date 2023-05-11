Во время телемарафона он отметил, что российские захватчики не сбежали. 24 Канал, цитируя секретаря СНБО Алексея Данилова, отмечает, что удалось этого добиться благодаря нашим военным.
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72-я бригада бежала под давлением ВСУ
Во-первых, я им всем говорю: "Чем быстрее вы заберетесь, тем (с большей вероятностью – 24 Канал) вы сохраните свою жизнь. Что касается слов "отступали", имейте в виду, что для того, чтобы они отступали, с нашей стороны должны быть очень и очень мощные действия,
– подчеркнул Данилов.
Он заметил, что подобное наблюдалось и на Харьковском, и на Херсонском направлениях, откуда 72-я бригада тоже убегала под давлением ВСУ.
В то же время, секретарь СНБО подчеркнул, что это не спонтанное решение врага. Российские военные бежали, спасая свои жизни, под давлением наших защитников, выполняющих свои задачи, утвержденные на Ставке.
Что известно о бегстве 72-й бригады
- Еще 9 мая Пригожин продолжал истерить. Он жаловался на ситуацию в Бахмуте, который его бойцы 9 месяцев не могут захватить. Его возмутил тот факт, что с одного из флангов сбежало подразделение 72-й бригады. По словам "повара Путина", это обнажило фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.
- Вскоре в ВСУ подтвердили слова главаря ЧВК "Вагнера". Наши военные добавили, что в результате побега 72-й бригады враг потерял еще 500 своих солдат.
- Андрей Билецкий вскоре поделился деталями. По его словам, полностью уничтожить удалось 6 и 8 роты. А еще наши защитники ликвидировали бригадную разведку и превратили в металлолом значительное количество техники.
- Заметим, что сбежать от ВСУ удалось не всем. Андрей Билецкий опубликовал также ролик с пятью пленными бойцами. Они отмечали, что никто к ним плохо не относится.
- В Институте по изучению войны отметили, что 72-я бригада – символ многих местных проблем с формированием сил. И с ними на постоянной основе сталкиваются военные России.