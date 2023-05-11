Во время телемарафона он отметил, что российские захватчики не сбежали. 24 Канал, цитируя секретаря СНБО Алексея Данилова, отмечает, что удалось этого добиться благодаря нашим военным.

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72-я бригада бежала под давлением ВСУ

Во-первых, я им всем говорю: "Чем быстрее вы заберетесь, тем (с большей вероятностью – 24 Канал) вы сохраните свою жизнь. Что касается слов "отступали", имейте в виду, что для того, чтобы они отступали, с нашей стороны должны быть очень и очень мощные действия,

– подчеркнул Данилов.

Он заметил, что подобное наблюдалось и на Харьковском, и на Херсонском направлениях, откуда 72-я бригада тоже убегала под давлением ВСУ.

В то же время, секретарь СНБО подчеркнул, что это не спонтанное решение врага. Российские военные бежали, спасая свои жизни, под давлением наших защитников, выполняющих свои задачи, утвержденные на Ставке.

Что известно о бегстве 72-й бригады