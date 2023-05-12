Наши войска получили задачу улучшить тактическое положение и отодвинуть российские войска от трассы, ведущей на Константиновку, по которой частично происходит обеспечение подразделений в городе. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Российское минобороны заинтересовано в смерти вагнеровцев

По его словам, одной из причин, почему российская армия терпит поражение в Бахмуте является то, что группировка врага состоит из разных подразделений: регулярная армия, так называемое "ополчение Донбасса" и вагнеровцы.

Под давлением 3-й штурмовой бригады подразделения 72-й бригады армии России отступили. Они хотели восстановить свое положение, но с помощью нашей артиллерии – продолжили отступление. Вклинившись на 2 километра в оборону российских войск, мы получили выступ, который угрожает левому флангу подразделений врага, которые штурмуют сам город", – рассказал Жданов.

Олег Жданов о ситуации в Бахмуте: смотреть видео

Военный эксперт, что в российском министерстве обороны не заинтересованы в отступлении ЧВК "Вагнера", ведь чем больше их там поляжет, тем быстрее закроется рот у их главаря Пригожина.

Ситуация в Бахмуте: главное