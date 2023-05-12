Наші війська отримали завдання покращити тактичне положення та відсунути російські війська від траси, що веде на Костянтинівку, по якій частково відбувається забезпечення підрозділів у місті. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Російське міноборони зацікавлене у смерті вагнерівців

За його словами, однією з причин, чому російська армія зазнає поразок в Бахмуті є те, що угрупування ворога складається з різних підрозділів: регулярна армія, так зване "ополчення Донбасу" і вагнерівці.

"Під тиском 3-ї штурмової бригади підрозділи 72-ї бригади армії Росії відступили. Вони хотіли відновити своє положення, але з допомогою нашої артилерії – продовжили відступ. Вклинившись на 2 кілометри в оборону російських військ, ми отримали виступ, який загрожує лівому флангу підрозділам ворога, які штурмують саме місто", – розповів Жданов.

Олег Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео

Військовий експерт, що у російському міністерстві оборони не зацікавлені у відступі ПВК "Вагнера", адже чим більше їх там поляже, тим швидше закриється рот у їхнього ватажка Пригожина.

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