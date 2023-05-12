Наші війська отримали завдання покращити тактичне положення та відсунути російські війська від траси, що веде на Костянтинівку, по якій частково відбувається забезпечення підрозділів у місті. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Російське міноборони зацікавлене у смерті вагнерівців
За його словами, однією з причин, чому російська армія зазнає поразок в Бахмуті є те, що угрупування ворога складається з різних підрозділів: регулярна армія, так зване "ополчення Донбасу" і вагнерівці.
"Під тиском 3-ї штурмової бригади підрозділи 72-ї бригади армії Росії відступили. Вони хотіли відновити своє положення, але з допомогою нашої артилерії – продовжили відступ. Вклинившись на 2 кілометри в оборону російських військ, ми отримали виступ, який загрожує лівому флангу підрозділам ворога, які штурмують саме місто", – розповів Жданов.
Олег Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео
Військовий експерт, що у російському міністерстві оборони не зацікавлені у відступі ПВК "Вагнера", адже чим більше їх там поляже, тим швидше закриється рот у їхнього ватажка Пригожина.
Ситуація у Бахмуті: головне
- За даними Генштабу ЗСУ, найактивніші бої на фронті тривають за місто Бахмут та Мар’їнка. За добу наші захисники відбили 44 атаки ворога.
- 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ напередодні розгромила підрозділи 72-ої бригади Росії, які перебували на околицях міста. Фактично повністю знищена 6 та 8 роти цієї бригади.
- Заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила, що упродовж тижня нашим захисникам вдалось не лише не полишити жодну із позицій, а й просунутись вперед на 2 кілометри.