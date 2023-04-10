Есть негативная динамика, – Жданов объяснил, какую новую тактику россияне применяют в Бахмуте
Линия фронта в Бахмуте понемногу продвигается к западу. Эта отрицательная динамика обусловлена тем, что россияне применяют в Бахмуте новую тактику.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский отчитывался, что оккупанты в Бахмуте применяют "сирийскую" тактику.
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Линия фронта двигается на запад
Жданов отметил, что улицы в Бахмуте переходят из рук в руки. Однако есть отрицательная динамика – линия фронта понемногу передвигается на запад. Пехотного превосходства у россиян нет, но к Бахмуту они подтянули артиллерию. Также там заработала 98 десантная дивизия.
Она начинает активно участвовать в боевых действиях. Она координирует свои действия наравне с вагнеровцами. Они пытаются нанести дистанционное поражение наших войск, а уже штурмуют наши позиции. Ситуация очень сложная, на грани критической,
– заметил военный эксперт.
Взятие Бахмута к Пасхе
Взятие Бахмута к Пасхе – это призрак для россиян. Мы уже много раз слышали их дедлайны захвата тех или иных территорий. Раньше было 30 марта, теперь – Пасха, но до этой даты они не успеют. Проблема в том, что россиян нельзя остановить, их можно только уничтожить.
"Это единственный способ прекратить атаки со стороны российских оккупантов. К сожалению, эта десантная дивизия, вводимая на Бахмутском направлении, в большей степени состоит из кадровых военных, а это значит, что она достаточно боеспособна", - подчеркнул Жданов.
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Проблемы с офицерским составом россиян
В большей степени россияне восполняют потери благодаря мобилизованным. Однако название подразделения, в которое они попадают, не делает их элитными профессионалами. Кроме того, у окупантов огромные проблемы с младшим офицерским составом.
Сейчас Россия объявила досрочный срочный выпуск в военных училищах, подготавливающих офицеров для сухопутных войск. Однако это не спасет. Эти молодые курсанты еще не доучились до полноценного выпуска. Это может быть только начальная стадия формирования офицера,
– подчеркнул военный эксперт.
Подготовка ВСУ к контрнаступлению: последние новости
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