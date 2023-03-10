У Бахмута завязывается интрига, – Жданов сказал, на чем сосредоточился враг

В районе Бахмута завязывается самая большая интрига всего Донецкого направления. Оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города.

Продолжаются бои у Железнянского. Захватчики попытались зайти в Дубово-Василовку и добились частичного успеха. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Что происходит на Бахмутском направлении

Как отмечает военный эксперт, этот маневр связан с неудачной попыткой зайти в Богдановку. Поэтому оккупанты решили изменить удар на левый фланг относительно села и зацепились на окраине Дубово-Василовки.

Продолжаются бои на юге Бахмута. Там противник вообще не имеет успеха.

Стабилизационные мероприятия принесли свой результат. Уже несколько суток линия фронта не меняется ни в одну сторону, наши уверенно держат оборону,

– утверждает военный эксперт.

Он отмечает, что у россиян нет сил и средств, чтобы закрыть кольцо окружения Бахмута, они не могут продвинуться. Так что противник решил растянуть эту горловину – сделать коридор снабжения наших войск максимально длинным. К примеру, есть место снабжения перед Временным Яром и до самого Бахмута.

"Россияне пытаются продвинуться вглубь, чтобы максимально продлить этот коридор. Что это им дает? Чем длиннее будет коридор, тем сложнее будет обеспечивать группировку. Конвои или отдельные машины, которые двигаются в направлении Бахмута для снабжения войск и обратно для эвакуации раненых, будут больше времени находиться под перекрестным огнем российских войск", – объяснил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что сегодня наши войска всеми силами пытаются остановить движение российских войск и попытаться максимально расширить эту горловину, чтобы обезопасить снабжение группировки войск в Бахмуте.

У Бахмута завязывается интрига / Оперативная обстановка от Жданова: смотрите видео

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