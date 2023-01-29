Пехотные нашествия, – военный ВСУ рассказал о новой тактике россиян у Бахмута

Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной. Российские военные продолжают идти в наступление, несмотря на огромное количество погибших.

В атаку они идут, без преувеличения, по горам своих трупов. Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов.

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В чем заключается тактика россиян

По словам Фирсова, пленные российские солдаты либо делают вид, либо действительно не до конца понимают сложившуюся ситуацию. Весь ее ужас они осознают только тогда, когда видят свою армию разбитой и сотни трупов на линии столкновения.

Пехотные нашествия – такая тактика применяется на Бахмутском направлении. Когда-то враг пытался прорваться танками, затем засыпал все, что можно ствольной артиллерией, системами РСЗО,

– отметил военный ВСУ.

Сейчас же, продолжил он, россияне делятся на маленькие группы. Они разрабатывают детальную тактику, над ними летит квадрокоптер, контролирующий, чтобы те шли в атаку, им запрещено возвращаться назад, если не ранены. Преимущественно это вагнеровцы, однако, отметил Фирсов, там уже начинают действовать и другие частные военные компании.

"Идут, идут и идут в наступление. Наши ребята только и успевают перезаряжаться и менять стволы", – заметил военный.

Как отмечает Фирсов, перезаряжать пулеметную ленту нужно часто, боекомплект на передовой кончается, стволы в автоматах также перегреваются. Украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы крушить вражеские наступления.

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