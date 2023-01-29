Пехотные нашествия, – военный ВСУ рассказал о новой тактике россиян у Бахмута
Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной. Российские военные продолжают идти в наступление, несмотря на огромное количество погибших.
В атаку они идут, без преувеличения, по горам своих трупов. Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов.
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В чем заключается тактика россиян
По словам Фирсова, пленные российские солдаты либо делают вид, либо действительно не до конца понимают сложившуюся ситуацию. Весь ее ужас они осознают только тогда, когда видят свою армию разбитой и сотни трупов на линии столкновения.
Пехотные нашествия – такая тактика применяется на Бахмутском направлении. Когда-то враг пытался прорваться танками, затем засыпал все, что можно ствольной артиллерией, системами РСЗО,
– отметил военный ВСУ.
Сейчас же, продолжил он, россияне делятся на маленькие группы. Они разрабатывают детальную тактику, над ними летит квадрокоптер, контролирующий, чтобы те шли в атаку, им запрещено возвращаться назад, если не ранены. Преимущественно это вагнеровцы, однако, отметил Фирсов, там уже начинают действовать и другие частные военные компании.
"Идут, идут и идут в наступление. Наши ребята только и успевают перезаряжаться и менять стволы", – заметил военный.
Как отмечает Фирсов, перезаряжать пулеметную ленту нужно часто, боекомплект на передовой кончается, стволы в автоматах также перегреваются. Украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы крушить вражеские наступления.
Последние потери врага
- На Востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои, во время которых российская армия несет колоссальные потери. Да, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери России в войне против Украины уже составляют 126 160 военных. При этом информацию о точном количестве раненых захватчиков не приводят.
- Кроме живой силы противник теряет и свою технику. По состоянию на сегодняшний день украинские бойцы уничтожили по меньшей мере: 3198 танков, 6366 боевых бронированных машин, 2195 артиллерийских систем, 253 РСЗО, 221 средство ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1947 БпЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5037 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 199 единиц специальной техники.