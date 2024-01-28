Где-то прикрывает бронированной техникой, где-то штурмует исключительно личным составом, где-то применяет мобилизованных представителей Шторм-Z как расходный материал. Такой информацией с 24 Каналом поделился командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что на отдельных участках россияне штурмуют высокоподготовленными штурмовиками. Такой вывод бойцы сделали на основании экипировки, характера боевых действий и прикрытия ББМ.
Обратите внимание Россиянам нужна пауза на фронте: насколько они могут восстановиться во время нее
Потери врага
Благодаря слаженной работе ряду бригад и четкому планированию боевых задач как в обороне, так и в улучшении положения на переднем крае, удается остановить тактические намерения врага. Как следствие, оккупанты терпят серьезные потери в живой силе, бронированной технике и артиллерийских средствах.
За 28 января роте ударных БпАК "АХИЛЛЕС" удалось уничтожить 3 вражеских миномета. Еще одного военные изрядно подбили, в ближайшее время российские минометчики подходить к нему не будут. Также удалось ликвидировать несколько единиц вражеской техники и личного состава врага.
И таких подразделений в Силах обороны достаточно много. Они работают во взаимодействии, в слаженной работе и обеспечиваются системный результат. Несмотря на сложность, плохие погодные условия, дефицит некоторой техники, Силам обороны удается делать невозможное,
– заметил Федоренко.
Влияние погоды на ход боевых действий
Военный рассказал, что погода на фронте довольно часто меняется, к примеру: в понедельник – мороз, во вторник – холод переходит в условное тепло, в среду – тепло, в четверг – дождь, в пятницу – туман, а вечером снова мороз и т.д.
Погода сейчас не самая лучшая. Однако Силы обороны в полномасштабной войне воюют более двух лет, поэтому воевали при любых погодных условиях и, видимо, в любых реалиях, какие есть. Даже неблагоприятные погодные условия в некоторых случаях мы стараемся использовать себе в пользу,
– подчеркнул Юрий Федоренко.
В то же время россияне пробуют воспользоваться туманом, чтобы максимально вплотную приблизились к позициям украинских военных и провести ударно-штурмовые действия. В такую погоду Силы обороны не могут применять БПЛА, однако помогают другие средства наблюдения и информирования, которые позволяют понять, где и как будет действовать противник.
Россияне активизировали работу БПЛА: главное
- На Таврическом направлении общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 26 единиц, в частности: 3 танка, 8 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 10 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Кроме того, Силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага. Отметим, что удалось нейтрализовать или ликвидировать свыше 197 БПЛА разных типов.
- В районе ОК "Юг" российские военные активизировали использование беспилотников, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. Они применили свыше 70 FPV-дронов по позициям украинских защитников и мирному населению Херсонской области.
- Недавно Россия атаковала Украину 14 ударными беспилотниками типа "Шахед-136/131" из района Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.