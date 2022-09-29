Россия отправляет в беларусь 20 тысяч "мобиков": какой приказ получили белорусские военные

Россияне планируют пригнать в беларусь около 20 тысяч мобилизованных. Они пополнят те подразделения оккупантов, которые сейчас находятся на территории страны.

Об этом 24 каналу рассказал основатель первого военного братства Беларуси и оппозиционер Сергей Бульба. По его словам, белорусские военные также определенным образом будут вовлечены в этот процесс.

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Как отметил Бульба, вооруженным силам дали команду всячески взаимодействовать и помогать российским войскам. Собираются ли их также загнать на войну против Украины – пока сложно сказать.

Он добавил, что лукашенко сейчас является марионеткой путина. Он выполняет почти каждую прихоть российского диктатора и не контролирует ситуацию в государстве.

Что путин требует, то и лукашенко делает. Кажется, лукашенко от телеграм-каналов больше узнает, чем от самого путина,

– отметил Бульба.

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По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, эти 20 тысяч мобилизованных должны присоединиться к подразделениям оккупантов, которые уже находятся на территории беларуси. Их должны пополнить в соотношении 1 опытный военный к 5 мобилизованным.

Оккупантов будут размещать в уже имеющихся помещениях – жилые дома, ангары, склады и другие здания заброшенных сельскохозяйственных предприятий и ферм. После пополнения подразделения будут использовать российскую технику, находящуюся на белорусских складах. Также туда перебросят снятую с хранения военную технику россии.

Что интересно, в беларуси планируют забрать на армию гражданские грузовики и легковые автомобили, чтобы перевозить оккупантов.