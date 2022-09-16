В Белгороде запаниковали из-за бегства губернатора: тот уже нашел оправдание

В Белгородской области снова паника. На этот раз из-за бегства их губернатора.

Впрочем, российский губернатор успел оправдаться. Об этом пишут росСМИ, информирует 24 канал.

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В россии паника

Жители Белгородской области запаниковали, когда узнали, что их губернатор гладков сбежал из города. Впоследствии поступили оправдания от чиновника.

Губернатор заявил, что сейчас находится в Пензе, потому что там у него умерла мать. В сети уже назвали оправдание гладкова: "мамой клянусь".

Белгородскую область атакует "бавовнятко"

В российских Валуйках 16 сентября случился "хлопок". Очевидно, что оккупанты снова обстреляли сами себя.

К тому же школы региона перевели на дистанционное обучение. Это связано с постоянными обстрелами.

Губернатор Белгородской области уже заговорил об эвакуации. Покинуть свои дома рекомендуют жителям приграничных сел.

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