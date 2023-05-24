Государственные границы в Белгородской области охраняют не российские пограничники. Их обязанности на территории страны-агрессорки выполняют другие люди.
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Кого оккупанты поставили на границу с Украиной
Госграница под Белгородом охраняется срочниками. А уже за ними расположены росгвардейцы и пограничники. Ими патрулируется периметр. Такая практика существует с сентября 2022 года.
Призывники расположены в 200 – 300 метрах от украинской территории. При этом в России по местным законам это считается "пребыванием вне зоны военных действий".
Что рассказывают родственники солдат
По словам родных призывников, их родственники выполняют работу за пограничников. Они несут караульную службу, ходят в наряды, живут в блиндажах.
Мать одного из таких россиян заявила оппозиционному изданию, что срочники были отправлены "в поля" всего через две недели после принесения присяги. Им приходится не только рыть окопы, но и учиться выживать.
Некоторые родственники на это пожаловались. Но командование Западного военного округа России в ответ заявило, что эти срочники "выполняют задачи, направленные на усиление и охрану государственной границы". Также там добавили, что солдат срочной службы якобы не вовлекают в российско-украинскую войну.
Больше новостей о Белгороде
- Последние события в Белгородской области прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он рассказал о намерениях России перебросить часть своих войск с временно оккупированных территорий Украины на свою границу. Разведчик объяснил, почему перемещение захватчиков не произойдет быстро.
- Сергей Шойгу также отреагировал на ситуацию под Белгородом, но с опозданием. Российский министр обороны выступил с заявлением только через 2 дня после прорыва госграницы. Он соврал, что армия России будто бы всех разгромила, и не предоставил никаких доказательств.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов тоже высказался по поводу последних событий на Белгородщине. Он перечислил регионы России, жители которых не смогут чувствовать себя в безопасности.