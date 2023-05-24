Державні кордони у Бєлгородській області охороняють не російські прикордонники. Їхні обов'язки на території країни-агресорки наразі виконують інші люди.

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Кого окупанти поставили на кордон з Україною

Держкордон під Бєлгородом охороняється строковиками. А вже за ними розташовані росгвардійці та прикордонники. Ними патрулюється периметр. Така практика існує ще з вересня 2022 року.

Призовники розташовані за 200 − 300 метрів від української території. При цьому у Росії за місцевими законами це вважається "перебуванням поза зоною воєнних дій".

Що розповідають родичи солдатів

За словами рідних призовників, їхні родичи виконують роботу за прикордонників. Вони несуть вартову службу, ходять у наряди, живуть у бліндажах.

Матір одного з таких росіян заявила опозиційному виданню, що строковики були відправлені "у поля" усього через два тижні після складання присяги. Їм доводиться не тільки рити окопи, а й вчитися виживати.

Деякі родичи на це поскаржилися. Але командування Західного військового округу Росії у відповідь лише заявило, що ці строковики "виконують завдання, спрямовані на посилення та охорону державного кордону". Також там додали, що солдатів строкової служби нібито не залучають до російсько-української війни.

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