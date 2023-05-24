Державні кордони у Бєлгородській області охороняють не російські прикордонники. Їхні обов'язки на території країни-агресорки наразі виконують інші люди.
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Кого окупанти поставили на кордон з Україною
Держкордон під Бєлгородом охороняється строковиками. А вже за ними розташовані росгвардійці та прикордонники. Ними патрулюється периметр. Така практика існує ще з вересня 2022 року.
Призовники розташовані за 200 − 300 метрів від української території. При цьому у Росії за місцевими законами це вважається "перебуванням поза зоною воєнних дій".
Що розповідають родичи солдатів
За словами рідних призовників, їхні родичи виконують роботу за прикордонників. Вони несуть вартову службу, ходять у наряди, живуть у бліндажах.
Матір одного з таких росіян заявила опозиційному виданню, що строковики були відправлені "у поля" усього через два тижні після складання присяги. Їм доводиться не тільки рити окопи, а й вчитися виживати.
Деякі родичи на це поскаржилися. Але командування Західного військового округу Росії у відповідь лише заявило, що ці строковики "виконують завдання, спрямовані на посилення та охорону державного кордону". Також там додали, що солдатів строкової служби нібито не залучають до російсько-української війни.
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- Сергій Шойгу також відреагував на ситуацію під Бєлгородом, але із запізненням. Російський міністр оборони виступив з заявою тільки через 2 дні після прориву держкордону. Він збрехав, що армія Росії буцімто усіх розгромила, та не надав жодних доказів.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов теж висловився щодо останніх подій на Бєлгородщині. Він перерахував регіони Росії, жителі яких не зможуть почуватися у безпеці.