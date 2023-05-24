Міністр оборони Росії заявив, що війська окупантів відразу ж зреагували на прорив кордону, і всі "націоналістичні формування" заблокували і розгромили. Та у РДК, які і зайшли в Бєлгородську область 22 травня, повідомили, що втрат не зазнали. Відео з реакцією Шойгу поширили росЗМІ, передає 24 Канал.

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Як Шойгу відреагував на події в Бєлгороді

24 травня Шойгу зібрав у Кремлі високопоставлених службовців і зачитав їм брехливий звіт про успіхи російської армії у Бєлгородській області. Він повідомив, що загалом окупанти "ліквідували" 70 військових, проте жодних імен, фотографій чи інших доказів не надав. Очікувано, бо втрат серед легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу і справді немає – про це повідомили самі бійці РДК.

Ми не знаємо які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але Російський добровольчий корпус не має втрат. Щодо гуляючих по мережі фото вбитих "диверсантів" – наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку,

– написали військові з корпусу.

Та у фантазіях Шойгу російська армія не тільки витіснила загони "українських націоналістів" назад на територію України, а ще й оперативно зреагувала "ударами авіації та вогнем артилерії". Військових, які зайшли на Бєлгородщину, міністр оборони назвав "українськими терористами", ігноруючи той факт, що серед бійців обох підрозділів були тільки росіяни.

"На терористичні дії українських бойовиків, подібні до атаки в Білгородській області, російські війська й надалі реагуватимуть оперативно та гранично жорстко", – заявив Шойгу наприкінці.

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