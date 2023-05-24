Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Кирилл Сазонов. По его словам, ситуация в Белгороде и области, а также реакция оккупантов на все это была особенно забавной.

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Смеялись до слез с российского видео

Оккупанты, чтобы успокоить собственное население, обнародовали видео, как генерал Лапин кому-то командовал идти вперед посреди дороги якобы на Белгородщине. Все было очень неудачно снято. Сазонов убеждает, что это придумал режиссер, точно не имевший опыта в боевых действиях.

Почему генерал посреди дороги идет? Ну, это же мишень. Смешно. Человек, в которого хотя бы раз стреляли, никогда не пойдет так посреди дороги. Мы с этого просто "рыдали". Это постановка. А у режиссера, который это снимал, нет опыта боевых действий,

– рассказал Сазонов.

Также неясно, почему российский генерал командовал небольшой группой людей. Такого в основном нет.

Обратите внимание! Украина вообще не причастна к разным событиям в Белгородской области. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией, но не вмешивается в нее.

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Что произошло в Белгородской области: коротко