Есть два момента: может ли Китай повлиять на кризисную ситуацию на Ближнем Востоке

В Китае заявили о намерении "устанавливать мир на палестинских территориях". К голосу Пекина будут прислушиваться, но вряд ли он станет определяющим.

Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его словам, Пекин системно подходит к тому, чтобы наладить контакты именно с арабским шиитским миром.

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Влияние Китая на Ближний Восток

Тарас Жовтенко отметил, что в вопросе китайского влияния есть два момента. Китай параллельно с США пытался наладить связи с Саудовской Аравией. В какой-то степени Пекину это удавалось.

Пекин достаточно системно подходит к тому, чтобы наладить контакты именно с арабским шиитским миром. Как минимум, на уровне полуофициальных контактов. Думаю, к китайскому голосу будут прислушиваться. Понятно, что вряд ли он будет определяющим, однако это будет фактор, который будет учитывать по крайней мере часть арабского мира,

– считает он.

С другой стороны, Китай официально апеллирует к Совбезу ООН, который парализован прежде всего позицией России. Можно прогнозировать, что так же он будет заблокирован и по принятию конструктивных решений относительно войны между ХАМАС и Израилем.

"Китай тоже пытается разыграть карту своего влияния на путинский режим. Он дает понять США, особенно перед встречей с президентом Джо Байденом, что Китай может играть конструктивную роль, влиять на режимы, несущие угрозы региональной и международной безопасности не только на европейском политическом театре, но и на ближневосточном", – сказал Жовтенко.

По мнению эксперта по международной безопасности, вряд ли Китай будет прилагать огромные усилия. Ведь для лидера Китая Си Цзиньпина главное показать себя как ровного игрока на политических шахматных досках.

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