Не 40%: в ВСУ уточнили, какую именно территорию в Часовом Яру контролируют россияне

В Часовом Яру россияне контролируют только территорию, которая расположена до канала "Северский Донец – Донбасс". Эта территория не является 40% украинского города.

Представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин таким образом опроверг свое заявление относительно ситуации в Часовом Яру, которое он озвучивал в эфире телемарафона.

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Какая ситуация в Часовом Яру с оккупацией на самом деле

В комментарии журналистам "РБК-Украина" Полухин заявил, что он просто ошибся относительно озвучивания информации, какую именно территорию контролируют российские захватчики в Часовом Яру в Донецкой области.

Не было продвижения врага за последние несколько месяцев после захвата микрорайона перед каналом,

– заявил представитель пресс-службы 24 ОМБр.

Ранее в эфире национального марафона "Единые новости" Полухин заявлял, что россияне якобы контролируют 40% Часового Яра. В то же время он уточнял, что враг контролирует ту часть города, которая расположена до микрорайона Канал.

Кроме того, представитель пресс-службы 24 ОМБр заявлял, что сам город уже разбили россияне. Также Полухин добавил, что в случае захвата всего Часового Яра российская армия сможет получить тактическое преимущество на высоте, которая расположена над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском.