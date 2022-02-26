Ситуация на Черниговщине: взорван эшелон цистерн врага, но враг продолжает наступление
26 февраля 2022 , 22:36Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную информацию о вторжении России. По состоянию на 20.00 26 февраля.
Из хорошего: взорвано 56 цистерн с дизельным топливом врага. Из не очень хорошего: оккупанты все еще продолжают наступление.
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Вторжение России: текущая ситуация в Черниговской области
По данным Генштаба, по состоянию на 20 часов 26 февраля в Черниговской области ситуация такова:
- На Сиверщине оккупанті завершили перегруппировку и продолжили наступление. Очевидно, агрессор стремится достичь цели блокировки Киева.
- Также противник пытается захватить населенные пункты в Слобожанском операционном районе от Белгорода до Старобельска. Однако подразделения Вооруженных сил Украины сдерживают захватчика.
В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом,
– сообщили в штабе.
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