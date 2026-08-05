В любой момент возможна активность врага: в ГПСУ сказали, есть ли угроза наступления на Черниговщину

Все активнее распространяется информация о том, что Россия, возможно, планирует наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Его цель – растянуть линию фронта и отвлечь украинские силы с горячих направлений.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в беседе с 24 Каналом отметил, есть ли признаки того, что россияне готовят наступление на Черниговскую область. Также он назвал направления, где противник продолжает предпринимать попытки штурма.

На каких направлениях активизировался враг?

"Границы Черниговской, Сумской и Харьковской областей – это фактически линия фронта. На ней где-то ведутся активные боевые действия, где-то – нет", – подчеркнул Демченко.

На этих трех направлениях, по его словам, наиболее активен враг в пределах Харьковской области.

В последнее время почти ежесуточно Силы обороны отражают штурмовые действия врага в Ольховатской общине, в направлении населенного пункта Артельное. Периодически активность противника фиксируется в Волчанской общине в направлении Волчанских Хуторов и преимущественно Дегтярного. Также враг прощупывает украинские позиции в направлении Двуречанского в Купянском районе,

– пояснил спикер ГПСУ.

В Сумской области активность штурмовых действий россиян, по его словам, несколько возросла: в Шосткинском районе в направлении Уланово, а также в Юнаковской общине в направлении Садков. В то же время в Черниговской области действий противника с применением пехотных или диверсионно-разведывательных групп не наблюдается.

Какие направления у украинской границы противник держит в напряжении: смотрите видео

Ранее Генштаб отмечал, что по данным разведки, противник может пытаться расширить активность и даже проводить провокационные или небольшие штурмовые действия именно на Черниговском направлении, чтобы заставить Украину перебрасывать туда силы.

Однако на данный момент активности противника по линии государственной границы нет. Задача разведки и ГПСУ – отслеживать, не накапливает ли враг дополнительные силы. На данный момент ни техники, ни личного состава вблизи границы не наблюдается. Противник преимущественно обстреливает Черниговскую область артиллерией и БПЛА,

– отметил он.

В то же время пограничники, по его словам, пытаются с помощью беспилотных летательных аппаратов выявлять те места, где враг размещает свои средства поражения, держит расчеты БПЛА, чтобы наносить по ним удары. И, соответственно, снижать возможности россиян по нанесению ударов по территории Украины.

Конечно, в любой момент можно ожидать определенной активности противника на этом направлении. Но ситуацию и общую обстановку нужно оценивать трезво, потому что довольно часто могут распространять старую информацию, которую выдают за новую, мол, что враг уже готов осуществить вторжение,

– пояснил Андрей Демченко.

Однако, как отметил представитель ГПСУ, оценить, насколько противник готов попытаться вторгнуться на украинскую территорию на этом направлении, могут органы военного управления, анализируя информацию как от разведки, так и от различных подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна готовиться к определенным событиям в Черниговской и Киевской областях. Такие выводы, по словам президента, основаны на данных разведки.