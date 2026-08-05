Речник ДПСУ Андрій Демченко у розмові з 24 Каналом зазначив, чи є ознаки того, що росіяни готовлять просування на Чернігівщину. Також він назвав напрямки, де противник продовжує здійснювати спроби штурмів.

По яких напрямках активізувався ворог?

"Межі Чернігівської, Сумської та Харківської областей – це фактично лінія фронту. На ній десь ведуться активні бойові дії, десь – без них", – наголосив Демченко.

На цих трьох напрямках, за його словами, найбільш активний ворог у межах Харківщини.

За останній час майже щодоби Силами оборони відбиваються штурмові дії ворога у Вільхуватській громаді, у напрямку населеного пункту Артільне. Періодично активність противника фіксується у Вовчанській громаді у напрямку Вовчанських Хуторів і переважно Дігтярного. Також ворог промацує українські позиції в напрямку Дворічанського в Куп’янському районі,

– пояснив речник ДПСУ.

На Сумщині активність штурмових дій росіян, за його словами, дещо збільшилася: у Шосткинському районі на напрямку Уланового, а також у Юнаківській громаді у напрямку Садків. Водночас на Чернігівщині дій ворога із застосуванням піхотних або диверсійно-розвідувальних груп немає.

Які напрямки біля українського кордону противник тримає у напруженні: дивіться відео

Раніше Генштаб зазначав, що за даними розвідки, ворог може намагатися розширити активність і навіть робити провокаційні або невеликі штурмові дії саме на Чернігівському напрямку, щоб змусити Україну перекидати туди сили.

Однак станом на зараз активності противника по лінії державного кордону немає. Завдання розвідки та ДПСУ – відстежувати, чи не накопичує ворог додаткові сили. На цей момент ані техніки, ані особового складу поблизу кордону не спостерігається. Противник переважно обстрілює Чернігівщину артилерією та БпЛА,

– зауважив він.

Водночас прикордонники, за його словами, намагаються за допомогою безпілотних літальних апаратів викрити ті місця, де ворог розміщує свої засоби ураження, тримає розрахунки БпЛА для того, щоб бити по них. І відповідно знижувати можливості росіян щодо завдання ударів по території України.

Звісно, будь-якої миті можна очікувати певної активності противника на цьому напрямку. Але ситуацію і загалом обстановку треба зважувати тверезо, тому що досить часто можуть розповсюджувати стару інформацію, яку видають за нову, мовляв, що ворог вже готовий здійснити вторгнення,

– розкрив Андрій Демченко.

Однак, як відзначив речник ДПСУ, оцінити, наскільки противник готовий спробувати вторгнутися на українську територію на цьому напрямку, можуть органи військового управління, аналізуючи інформацію і від розвідки, і від різних складових Сил оборони України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна має готуватися до певних подій на Чернігівщині та Київщині. Такі висновки, за словами президента, ґрунтуються на даних розвідки.