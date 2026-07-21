Серед іншого була доповідь про підготовку України до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграмі.

Чому Україна повинна готуватися до різних подій на Чернігівщині та Київщині?

За словами президента, такий висновок можна зробити, враховуючи інформацію від розвідки. Крім того, росіяни постійно шукають додаткові шляхи затягування та розширення війни.

"Обговорили потреби у посиленні фронтової ППО. Визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи", – додав Зеленський.

Що ще військові розповіли президенту?

За словами Зеленського, командири доповіли йому про стан справ на відповідних напрямках і активність російської армії, плани ворога та українські можливості протидії.

Також проаналізували деталі захисту Херсона, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя.

"Ключове – це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання", – наголосив Зеленський.

Додамо, що президент спілкувався з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів і 30-го корпусу морської піхоти.