Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
Чи існує загроза для Чернігівщини?
Демченко відповів на питання, чи може Росія відкрити новий напрямок фронту. Він, посилаючись на дані розвідки, зазначив, що у Генштабі допускають таку можливість.
За словами посадовця, навіть у випадку невдачі прориву кордону ворогу можуть бути вигідні такі дії. ЗСУ будуть змушені перекидати додаткові сили на цей напрямок, замість того, аби задіяти їх на інших ділянках фронту.
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