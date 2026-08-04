Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Чи існує загроза для Чернігівщини?

Демченко відповів на питання, чи може Росія відкрити новий напрямок фронту. Він, посилаючись на дані розвідки, зазначив, що у Генштабі допускають таку можливість.

За словами посадовця, навіть у випадку невдачі прориву кордону ворогу можуть бути вигідні такі дії. ЗСУ будуть змушені перекидати додаткові сили на цей напрямок, замість того, аби задіяти їх на інших ділянках фронту.