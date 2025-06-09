Черное море по состоянию на сейчас "серая зона", – Плетенчук о ситуации в акватории

Сейчас в Черном море ни одна из сторон не имеет полного контроля. Российские и украинские корабли не выходят в акваторию из-за постоянной угрозы ударов с воздуха.

В то же время ни одно гражданское судно не пострадало от украинской стороны. Об этом сообщил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE, передает 24 Канал.

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Черное море можно считать "серой зоной"

По словам Плетенчука, ни одна из сторон не может открыто выходить в море и использовать его как объект для своих действий. Украинские боевые единицы ограничены из-за постоянного присутствия российской авиации в воздухе.

При этом гражданское судоходство осуществляется и, обращаю ваше внимание, что ни одного гражданского судна от наших рук не пострадало, хотя они так именно в зоне поражения,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

В ВМС добавили, что через Крымский пролив осуществляется судоходство в российские порты на Азове. Однако Плетенчук напомнил, что Украина официально закрыла этот пролив, поскольку имеет на это право и потому, что это зона боевых действий.

Мы контролируем огневым способом Азовское море. Украинские ракетчики и дроны контролируют саму акваторию от присутствия российских кораблей,

– сообщил представитель ВМС.

Несмотря на отсутствие российских кораблей в акватории Черного и Азовского морей, в воздухе там постоянно находятся вражеские дроны и бомбардировщики.

Напомним, что на днях во время одной из комбинированных российских атак мониторинговые каналы писали о пуски "Калибров" из акватории Черного моря. В ВМС опровергли эту информацию. Однако отметили, что угроза ударов с моря сохраняется, ведь там находится вражеская подводная лодка, которая является ракетоносителем.