Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что Служба безопасности Украины своими специальными операциями обеспечила нашему государству прежде всего военный успех.

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Изменили расклад сил в черном море

Сейчас Россия испытывает большую проблему с движением грузов и товаров в Черном и Азовском морях. Пока фактически прекратились международные перевозки российского зерна по Азовскому морю.

Кроме того, изменилась военная ситуация на море. Российские военные корабли, дабы не стать новыми целями, вынуждены постоянно маневрировать.

Ранее эскадра российских кораблей, выходившая в открытое море, чтобы совершить пуски ракет, ложилась в дрейф и ожидали команды "пуск". А сейчас они постоянно маневрируют, чтобы их не нашли морские дроны,

– подчеркнул военный эксперт.

Также Украине удалось изменить расклад сил в Черном море благодаря специальным операциям СБУ. Из-за этого у России возникли проблемы с торговлей зерном и нефтью. Российские суда боятся выходить в море, ведь никто им не гарантирует безопасность.

Олег Жданов оценил эффективность специальных операций СБУ в Черном море: смотрите видео

Сломали логистику россиян

"Таким образом мы показали России, что срыв зерновой сделки обошелся ей кратно дороже в экономическом и военном плане. Вспомним мощное поражение российского БДК "Оленогорский горняк". Пока неизвестно, смогут ли его восстановить, ведь у корабля большая пробоина в результате атаки морскими", – отметил Олег Жданов.

В то же время на территории страны-агрессора накапливаются на железной дороге поезда, перевозящие нефть, руду, зерно, другие товары. И все это ломает логистику россиян.

Глава СБУ Василий Малюк в этом смысле очень четко отметил, что любой "хлопок", происходящий с кораблями российского флота и Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Единственное условие безопасности в Черном море – уход России из территориальных вод и с земли Украины.

Обратите внимание! Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Украина начала регистрацию на движение торговых судов безопасными коридорами в Черном море. Он будет проходить под контролем Вооруженных Сил Украины. В то же время, Украина не может исключать провокаций со стороны оккупантов.

Что известно об атаке морских дронов на корабли российского флота