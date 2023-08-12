Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зауважив, що Служба безпеки України своїми спеціальними операціями забезпечила нашій державі насамперед за все військовий успіх.

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Змінили розклад сил в чорному морі

Зараз Росія має велику проблему з рухом вантажів та товарів в Чорному та Азовському морях. Наразі фактично припинились міжнародні перевезення російського зерна по Азовському морю.

Крім того, змінилась також воєнна ситуація на морі. Російські військові кораблі, щоб не стати новими цілями, змушені постійно маневрувати.

Раніше ескадра російських кораблів, яка виходила у відкрите моря, щоб зробити пуски ракет, лягала у дрейф і очікували команди "пуск". А зараз вони постійно маневрують, щоб їх не знайшли морські дрони,

– підкреслив військовий експерт.

Також Україні вдалося змінити розклад сил в Чорному морі завдяки спеціальним операціям СБУ. Через це в Росії виникли проблеми з торгівлею зерном та нафтою. Російські судна бояться виходити в море, адже ніхто їм не гарантує безпеку.

Олег Жданов оцінив ефективність спеціальних операцій СБУ в Чорному морі: дивіться відео

Зламали логістику росіян

"У такий спосіб ми показали Росії, що зрив зернової угоди обійшовся їй кратно дорожче в економічному та воєнному плані. Згадаймо потужне ураження російського БДК "Оленогірський горняк". Наразі невідомо, чи зможуть його відновити, адже у корабля велика пробоїна внаслідок атаки морськими дронами", – відзначив Олег Жданов.

Водночас на території країни-агресорки накопичуються на залізниці потяги, які перевозять нафту, руду, зерно, інші товари. І все це ламає логістику росіян.

Глава СБУ Василь Малюк у цьому сенсі дуже чітко зазначив, що будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями російського флоту та Кримським мостом, є абсолютно логічним та ефективним кроком стосовно ворога. Єдина умова безпеки в Чорному морі – це відхід Росії з територіальних вод та з землі України.

Зверніть увагу! Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Україна розпочала реєстрацію на рух торгових суден безпечними коридорами в Чорному морі. Він відбуватиметься під контролем Збройних Сил України. Водночас Україна не може виключати провокацій з боку окупантів.

Що відомо про атаку морських дронів на кораблі російського флоту