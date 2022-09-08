Россияне усилились ракетами в море: пригнали еще один корабль, общий залп – 24 "Калибра"
Источник:оперативное командование "Юг"
В Черном море стало больше российских кораблей. На их бортах находятся 24 крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники призвали мирных жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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На вражеских ракетоносцах в Черном море есть 24 "Калибра"
Корабельная группировка оккупантов усилила ракетную угрозу для украинских городов. На боевом дежурстве сейчас находятся 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами".
Очевидно, что в тактике врага на фоне поражений в одном направлении – применять ракетные удары как средство огневого поражения и морального давления на мирное население,
– заметили защитники.
️Поэтому они призвали украинцев:
- не игнорировать предупреждения о воздушной тревоге,
- придерживаться алгоритмов и правил действий,
- проверять правдивость полученной информации через подтверждение ее в официальных источниках,
- не продуцировать и не распространять лишнюю информацию о действиях украинских подразделений, прогнозы и варианты развития боевых событий,
- не ориентировать врага, а также быть мудрыми и сосредоточенными.
"Доверьте Силам обороны профессионально выполнить свою работу. И мы обязательно победим!" – подытожили в ОК "Юг".
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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