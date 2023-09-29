Такое напряжение ситуации предсказуемо. Российский враг коварен и дерзок.

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Какая ситуация в Черном море

Так, на боевом дежурстве 3 ракетоносителя: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и 2 фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Отметим, что суммарный залп "Калибров" может достигать 24.

Уровень ракетной угрозы – очень высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем,

– говорят защитники.



Актуальная ситуация в море / ВМС

Куда Россия перекидывает корабли

Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что за последние полтора месяца украинские силы постоянно попадают по позициям врага в Черном море. И поскольку россияне оттуда опрокидывают свои корабли на Азовское море, то теперь Черноморский флот России называют "Азовским".

В то же время погода в Азовском море не очень способствует тому, чтобы россияне там задерживались.

По словам Гуменюк, попытки врага перевести в Азовское море большие десантные корабли ни к чему не привели. Россияне были вынуждены признать, что это нецелесообразно, и вернули их в пункты базирования, в частности, к исторически русским берегам – в Новороссийск.