Такое напряжение ситуации предсказуемо. Российский враг коварен и дерзок.
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Какая ситуация в Черном море
Так, на боевом дежурстве 3 ракетоносителя: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и 2 фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".
Отметим, что суммарный залп "Калибров" может достигать 24.
Уровень ракетной угрозы – очень высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем,
– говорят защитники.
Актуальная ситуация в море / ВМС
Куда Россия перекидывает корабли
Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что за последние полтора месяца украинские силы постоянно попадают по позициям врага в Черном море. И поскольку россияне оттуда опрокидывают свои корабли на Азовское море, то теперь Черноморский флот России называют "Азовским".
В то же время погода в Азовском море не очень способствует тому, чтобы россияне там задерживались.
По словам Гуменюк, попытки врага перевести в Азовское море большие десантные корабли ни к чему не привели. Россияне были вынуждены признать, что это нецелесообразно, и вернули их в пункты базирования, в частности, к исторически русским берегам – в Новороссийск.