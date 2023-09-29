Таке напруження ситуації передбачуване. Російський ворог підступний і зухвалий.

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Яка ситуація у Чорному морі

Так на бойовому чергуванні 3 ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен".

Зауважимо, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 24.

Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо,

– кажуть захисники.



Актуальна ситуація у морі / ВМС

Куди Росія перекидає кораблі

Нещодавно Наталія Гуменюк розповіла, що за останні півтора місяця українські сили постійно влучають по позиціях ворога у Чорному морі. І оскільки росіяни звідти перекидають свої кораблі на Азовське море, то тепер Чорноморський флот Росії називають "Азовським".

Водночас погода в Азовському морі не дуже сприяє тому, щоб росіяни там затримувались.

За словами Гуменюк, намагання ворога перевести в Азовське море великі десантні кораблі ні до чого не призвели. Росіяни були змушені визнати, що це недоцільно, і повернули їх в пункти базування, зокрема до історично російських берегів – до Новоросійська.