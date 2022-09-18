Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее американский Институт изучения войны назвал продолжение наступления россиян на Донбассе бессмыслицей.

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На Донбассе токсический коктейль

Коваленко отметил, что рационально и логично оценивать действия военного командования россии очень сложно. В частности, это видно и по происходящему на Донбассе. Там сейчас к войскам 2,5 военных округов россии присоединились те подразделения, которые бежали из Харьковщины, 1-й и 2-й армейские корпуса так называемых днр и лнр, а также чвк вагнера, которым руководит фсб.

Вот такой токсичный коктейль. Он не может следовать указаниям из кремля полноценно, стопроцентно, эффективно. Поэтому мы и наблюдаем за тем, как они с одной стороны убегают, с другой – пытаются наступать,

– заметил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

Авдеевское и Бахмутское направление

Он продолжил, что враг пытается наступать и дальше на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Однако уже более 2 месяцев россияне не могут взять под свой контроль такой населенный пункт как Пески.

"Он остается серой зоной. Они его полностью уничтожили, однако свои позиции закрепить не могут. Сил для оккупации не хватает", – подчеркнул Коваленко.

Серьезная проблема в системе управления

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, учитывая это, заключил, что у россиян серьезная проблема в системе управления. Она отсутствует не потому, что ее уничтожили ВСУ ударами по командным пунктам и пунктам управления. Командование происходит от совершенно разных генералов, которые не могут скоординировать и сбалансировать действия между собой.

Поэтому именно на Донбасском плацдарме они находятся в более невыгодных позициях, чем даже на Херсонском и Запорожском направлениях,

– подытожил он.

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