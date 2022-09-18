Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Раніше американський Інститут вивчення війни назвав продовження наступу росіян на Донбасі безглуздям.

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На Донбасі токсичний коктейль

Коваленко зазначив, що раціонально й логічно оцінювати дії військового командування росії дуже важко. Зокрема, це видно й по тому, що відбувається на Донбасі. Там нині до військ 2,5 військових округів росії долучились ті підрозділи, що тікали з Харківщини, 1-й і 2-й армійські корпуси так званих днр і лнр, а також пвк вагнера, яким керує фсб.

Ось такий токсичний коктейль. Він не може виконувати вказівки з кремля повноцінно, стовідсотково, ефективно. Тому ми й спостерігаємо за тим, як вони з одного боку тікають, з іншого – намагаються наступати,

– зауважив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.

Авдіївський і Бахмутський напрямок

Він продовжив, що ворог намагається наступати й далі на Авдіївському й Бахмутському напрямках. Однак уже більше ніж 2 місяці росіяни не можуть взяти під свій контроль такий населений пункт як Піски.

"Він залишається сірою зоною. Вони його повністю знищили, однак свої позиції закріпити не можуть. Сил для окупації не вистачає", – наголосив Коваленко.

Серйозна проблема в системі управління

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, зважаючи на це, зробив висновок, що у росіян серйозна проблема в системі управління. Вона відсутня не тому, що її знищили ЗСУ ударами по командних пунктах і пунктах управління. Командування відбувається від зовсім різних генералів, які не можуть скоординувати й збалансувати дії між собою.

Тому саме на Донбаському плацдармі вони перебувають у більш невигідних позиціях, ніж навіть на Херсонському й Запорізькому напрямках,

– підсумував він.

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