Мы продвигаемся, — майор ВСУ сообщил об изменении динамики на фронте

На фронте противник имеет тактическое преимущество и продвигается вперед, однако есть также участки, где превосходит Украина. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Донецкой области, тогда как на юге успех имеют Вооруженные Силы.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, добавив, что оккупанты продвигаются в Константиновском направлении. Происходит все более глубокая инфильтрация личного состава россиян.

На каких участках Украина добивается успехов?

Несмотря на продвижение врага, заявления Кремля о том, что Константиновка якобы находится в полном окружении и оккупирована, не соответствуют действительности. На севере населенного пункта остаются подразделения Сил обороны Украины, они до сих пор контролируют определенные позиции.

В то же время сложная ситуация складывается в районе Сиверска, Славянска и Николаевки. Сиверск мы потеряли, и сейчас наблюдается продвижение российских войск в сторону Славянска. Там сложная ситуация. В населенном пункте Закитное, который находится в полуокружении, до сих пор находится наш личный состав. Некоторые позиции сегодня удерживать не нужно,

– подчеркнул майор.

Зато село Николаевка имеет оперативное значение на этом участке фронта. Нам нужно выстроить там линию обороны, потому что от Николаевки, которую сегодня россияне обстреливают КАБами, – менее 10 километров до Славянска. Фактически Николаевка является воротами в город.

Ситуация у Славянска: смотрите на карте

На южном направлении ситуация лучше благодаря работе беспилотных систем и комплексному давлению на логистику противника. Благодаря логистическому локдауну, работе СБС, СБУ, ГУР, всем подразделениям, которые сегодня применяют беспилотные системы, у нас есть преимущества.

Под контролем находится трасса Ростов-на-Дону – Джанкой. Также продолжается блокада логистических хабов на полуострове Крым. Это блокирует возможности российских группировок "Днепр" и "Восток".

"Наши подразделения имеют тактическое преимущество. Например, на Запорожском направлении нам удается продвигаться. На севере у врага не хватает сил и средств", – подчеркнул Андрей Ткачук.

Офицер о ситуации на фронте: смотрите видео

В заключение Ткачук добавил, что существует риск того, что осенью, после выборов в Госдуму, враг объявит мобилизацию. Тогда ситуация для нас станет значительно сложнее. К этому нужно готовиться уже сейчас.