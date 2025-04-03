В Донецкой области защитники разбили колонну российской бронетехники, которая штурмовала вблизи Андреевки
- Украинские силы обороны уничтожили российскую колонну в районе Андреевки в Донецкой области, поразив 12 единиц бронетехники.
- Во время операции ликвидировано 18 российских оккупантов, еще 7 россиян – ранены.
Враг продолжает давить в Донецкой области – российские военные проводят многочисленные штурмовые действия. Украинские защитники показали уничтожение оккупантов в районе населенного пункта Андреевка.
Видео разбития колонны противника опубликовали в Генеральном штабе ВСУ в четверг, 3 апреля, передает 24 Канал. Для атаки россияне привлекли около двух взводов личного состава и бронетехнику.
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Враг атаковал под Андреевкой
Украинские военные рассказали о результате своих "эффективных" действий. Среди подтвержденных потерь России – 12 пораженных единиц бронетехники, из которых полностью уничтожено 7 единиц.
Кроме того, защитники ликвидировали 18 оккупантов, еще 7 россиян – ранены.
Подсчет потерь врага продолжается! Слава Украине!
– написали в Генштабе.
Уничтожение колонны врага: смотрите видео Генштаба ВСУ
Напомним, за минувшие сутки, 2 апреля, на Покровском направлении украинцы остановили 80 атак захватчика в районах населенных пунктов Андреевка, Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Котлиное, Удачное, Котляровка и Успеновка.